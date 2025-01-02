عدوان صهيوني على حلب

شنت طائرات الاحتلال الصهيوني، ليلة الخميس الى الجمعة، عدة غارات استهدفت مركز البحوث العلمية ومعامل الدفاع في منطقة السفيرة شرقي حلب شمال سوريا.

وأفاد "تلفزيون سوريا" بـ"سماع دوي انفجارات ضخمة في ريف حلب الشرقي، موضحاً أن ثلاث غارات شنتها طائرات صهيوينة استهدفت مركز البحوث العلمية ومعامل الدفاع على أطراف مدينة السفيرة، تزامناً مع تحليق للطيران الصهيوني في سماء المنطقة".

وأشارت القناة المعارضة لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، إلى "اندلاع حرائق كبيرة وتصاعد ألسنة اللهب، مع سماع ما لا يقل عن 7 انفجارات متتالية في المواقع المستهدفة".

لم ترد أي معلومات حول الخسائر المادية أو البشرية جراء العدوان الصهيوني.

وفي وقت سابق –وفق القناة- مساء الخميس، قصفت مقاتلات صهيونية موقع تل الشحم الواقع في جنوب غربي العاصمة السورية دمشق، والذي كان يستخدمه النظام الساقط كمقر عسكري.

ومنذ سقوط بشار الأسد، تصاعد العدوان الصهيوني على سوريا، مما أدى إلى تدمير البنية التحتية العسكرية، إضافة إلى توسيع احتلال مرتفعات الجولان.