آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

تواصل قصف الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة

3 جانفي 2025 ()
+ -

استشهد 12 مواطنا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم الصحفي عمر الديراوي، في قصف للاحتلال استهداف منزلا لعائلة شلط في بلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.

وأضافت أن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة سلمان وخيمة بجواره، غربي دير البلح، وسط القطاع.

كما استشهد مواطن جراء قصف الاحتلال منزلا قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء، غربي مدينة غزة، بينما استشهد مواطن آخر جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنطقة أبو العجين، شرقي دير البلح.

وأشارت "وفا" إلى ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال منزلا في "برج بيدس"، في مخيم النصيرات، وسط القطاع، إلى خمسة شهداء بينهم طفلان.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45581 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108438 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    كأس الجزائر: إقصاء أول نادي من "قسم الأضواء"

    7090 قراءة
  • 3

    صفقة مدوية لترجي مستغانم

    5763 قراءة
  • 4

    أمطار وثلوج وزوابع رملية في عدة ولايات

    5225 قراءة
  • 5

    غزة: استشهاد المدير العام للشرطة ومعاونه

    4959 قراءة