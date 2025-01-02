تواصل قصف الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة

استشهد 12 مواطنا وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الجمعة، في قصف الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم الصحفي عمر الديراوي، في قصف للاحتلال استهداف منزلا لعائلة شلط في بلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة.

وأضافت أن أربعة مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون بجروح جراء استهداف الاحتلال منزلا لعائلة سلمان وخيمة بجواره، غربي دير البلح، وسط القطاع.

كما استشهد مواطن جراء قصف الاحتلال منزلا قرب مفترق عبد العال في شارع الجلاء، غربي مدينة غزة، بينما استشهد مواطن آخر جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنطقة أبو العجين، شرقي دير البلح.

وأشارت "وفا" إلى ارتفاع حصيلة قصف الاحتلال منزلا في "برج بيدس"، في مخيم النصيرات، وسط القطاع، إلى خمسة شهداء بينهم طفلان.

ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه على قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 45581 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 108438 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.



