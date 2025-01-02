الجامعة العربية تعتزم إيفاد مبعوث لها إلى دمشق

تعتزم جامعة الدول العربية إيفاد مبعوث خاص إلى دمشق، بهدف استكشاف الأوضاع وعقد لقاءات مع الإدارة الجديدة وممثلي الأطياف الأخرى في سوريا.

وكشف مصدر دبلوماسي عربي، لصحيفة "الشرق الأوسط": "في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، فإن هناك اتجاها داخل الجامعة العربية لإيفاد مبعوث خاص إلى دمشق، بهدف فتح قناة اتصال مع السلطات الجديدة، والاستماع لرؤيتها، ووضعها في صورة ميكانيزمات عمل الجامعة، وعلاقتها بسوريا".

وأشار المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، للصحيفة، إلى أنه "لم يتم تحديد موعد الزيارة الاستكشافية بعد، لاسيما أنه لم يتم الاستقرار بعد على شكلها وطبيعتها، وإن توافقت الرؤى نحو تنفيذها، لافتا إلى أنها لن تكون قاصرة على لقاء السلطات الجديدة في سوريا، بل ستمتد لعقد اجتماعات مع مختلف مكونات المجتمع السوري".

وأضاف: "من بين أهداف الزيارة، المعتزم تنفيذها، العمل على تقديم قراءة أمينة بشأن الوضع في دمشق، وتصورات الإدارة الجديدة لعواصم عربية أخرى في شمال إفريقيا، خارج لجنة الاتصال المعنية بسوريا".

يشار إلى أن مجلس وزراء الخارجية العرب أقر في اجتماع طارئ عُقد في القاهرة، في 7 ماي 2023، عودة سوريا لمقعدها بالجامعة. وتضمن القرار تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من الأردن والسعودية والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة تنفيذ "بيان عمّان"، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل لحل شامل للأزمة السورية وفق منهجية "خطوة مقابل خطوة".

وحول ذلك، قال المصدر الدبلوماسي: "إن الوضع مختلف الآن، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وبالتالي فهدف اللجنة المعنية بسوريا تغير وأصبح مساعدة السوريين في الوضع الجديد".