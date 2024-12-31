ارتفاع في أسعار النفط

سجلت أسعار النفط، خلال تعاملات اليوم الجمعة 3 جانفي 2025، ارتفاعا هامشيا، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الخامسة على التوالي، بدعم من تراجع المخزونات الأمريكية، ما يدعم توقعات زيادة الطلب عالميا.

ويأتي ذلك وسط آمال بأن الحكومات في جميع أنحاء العالم قد تزيد دعم السياسات لإنعاش النمو الاقتصادي، الذي من شأنه أن يعزّز الطلب على الوقود، حسب ما أفادت به "منصة الطاقة" المتخصصة.

وكانت الأسعار قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس 2 جانفي، على ارتفاع بنسبة 2%، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الرابعة على التوالي. وبحلول الساعة 07:19 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم مارس 2025، بنسبة 0,01 %، لتصل إلى 75,94 دولارا للبرميل.

كما زادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم فيفري 2025، بنسبة 0,03 %، لتصل إلى 73,15 دولارا للبرميل، بحسب الأرقام التي تتابعها المنصة.

ويسير الخامان القياسيان (برنت، وغرب تكساس الوسيط) على الطريق الصحيح لتحقيق ثاني زيادة أسبوعية، بعد عودة المستثمرين من العطلات، مما أدى إلى تحسين السيولة التجارية.

وحقق الخامان القياسيان (برنت وغرب تكساس الوسيط) مكاسب شهرية خلال ديسمبر بنسبة 4% و5,9 %، على التوالي، مع انتعاش الآمال بزيادة الطلب عالميا.