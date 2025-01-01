بلقاسم مقدادي في ذمة الله

توفي المدرب القدير، بلقاسم مقدادي، اليوم الجمعة، بمسقط رأسه بمدينة شرشال، على أن يوارى الثرى بعد صلاة العصر.

وعانى الفقيد، منذ أكثر من سنة، من مضاعفات تعرضه لحادث منزلي نتيجة سقوطه، جعله يخضع لعملية جراحية بمستشفى سيدي غيلاس.

وعلى امتداد مشواره، حمل مقدادي ألوان فرق مولودية شرشال واتحاد العاصمة وأولمبي المدية، كما درب العديد من الأندية الجزائرية، أبرزها اتحاد العاصمة، الذي وصل معه إلى نهائي كأس الجزائر 1978، وشباب بلوزداد خلال الموسم الكروي 1991-1992، وشباب باتنة الذي قاده إلى نهائي كأس الجزائر 1997، وبشكل خاص فريق أولمبي المدية، الذي كان له الفضل في صقل موهبة عدد من اللاعبين، مثل فوزي بن خاليدي وسمير زاوي.

كما عمل الفقيد مساعدا للمدرب الوطني رابح سعدان مع المنتخب الأول خلال الفترة ما بين 1984 إلى غاية مونديال مكسيكو 1986.