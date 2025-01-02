مصر .. حقيقة منع السوريين من دخول البلاد

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الجمعة، خطابا منسوبا لسلطة الطيران المدني في مصر، بمنع دخول السوريين القادمين من مختلف دول العالم.

ونص الخطاب المتداول والموجه لشركات الطيران ووكلاء السفر، بأنه "تقرر عدم السماح بقبول الركاب السوريين القادمين للبلاد من مختلف دول العالم، عدا حاملي الإقامة المؤقتة لغير السياحة بالبلاد"، محذرة من توقيع الغرامات في حالة مخالفة التعليمات.

وحسب صحيفة "الشروق" المصرية لم ينص القرار على المنع المطلق لدخول جميع السوريين، على عكس ما نشرت بعض المواقع والصفحات الإخبارية.

وأوضح رئيس سلطة الطيران المدني المصري، عمرو الشرقاوي، في تصريح لذات الصحيفة أن هذا القرار يشبه القرارات الصادرة من قبل بشأن جميع الدول التي توجد بها نزاعات.

وذكر أن دخول "الأشقاء السوريين إلى مصر بموجب القرار سيكون مماثلا لإجراءات دخول الأشقاء الليبيين واليمنيين والمواطنين من دول أخرى مثل أوكرانيا أيضا، وشدد على أن القرار ليس به أي نوع من المنع كما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي".

وأوضح أن تصريح الإقامة المؤقتة المطلوب يتطلب إنهاء الأوراق من الجهات المختصة.