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مجتمع

حادث مميت بالطريق السيار شمال-جنوب

3 جانفي 2025 ()

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تدخلت مصالح الحماية المدنية، مساء اليوم الجمعة، من أجل حادث مرور خطير تمثل في انحراف وانقلاب سيارة وسقوطها من منحدر، بالمكان المسمى عبد الله بومدين على مستوى الطريق السيار (شمال جنوب)، بلدية ودائرة سغوان.

وحسب بيان ذات المصالح، خلف الحادث وفاة شخصين في عين المكان من جنس أنثى تبلغان من العمر 12 و16 سنة، كانتا محصورتان داخل السيارة، تم تحويلهما إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى قصر البخاري.

كما خلف الحادث -حسب البيان- إصابة 03 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم ما بين 45 و70 سنة، لهم إصابات متفاوتة الخطورة من بينهم شخص من جنس ذكر فاقد للوعي، تم إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى المحلي.

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