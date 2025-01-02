تونس تتسلم شحنة غاز ثانية من الجزائر

وصلت ميناء بنزرت أقصى شمال تونس ثاني سفينة شحن قادمة من الجزائر محملة بـ 5300 طن من الغاز الموجه للاستخدام المنزلي، حسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الجمعة..

وأشارت الوكالة الألمانية، أن "هذه ثاني سفينة شحن للغاز تصل الميناء التجاري في بنزرت في خلال 10 أيام بهدف سد النقص من هذه المادة في ظل موجة البرد التي تجتاح عدة مناطق في تونس".

وقال مدير مركز شركة "عجيل غاز" المملوكة للدولة في بنزرت صالح البرقاوي، في تصريح له لذات الوكالة، إنه "تم الشروع في إفراغ الحمولة بالرصيف البترولي التابع للشركة التونسية لتكرير النفط (ستير)".

وأضاف البرقاوي "سيباشر الفريق التقني والإداري للمؤسسة أعمال تعبئة أسطوانات الغاز المنزلي وتوجيهها إلى الحرفاء بمناطق الشمال والشمال الغربي بما من شأنه تعديل السوق الاستهلاكية".