كأس الجزائر: تأجيل مباراة شباب بلوزداد - شباب الزاوية

أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) اليوم الجمعة، عن تأجيل مباراة لحساب الدور 32 من كأس الجزائر لكرة القدم، تجمع بين شباب بلوزداد وشباب الزاوية، المقررة مساء يوم الإثنين 6 يناير بملعب 5 جويلية (الجزائر العاصمة) إلى الثلاثاء 07 يناير على الساعة 7:00 مساء بنفس الملعب.

ووفق بيان مقتضب نشر على الموقع الرسمي للفاف، فإن "قرار تأجيل المباراة بـ 24 ساعة جاء بطلب من نادي شباب بلوزداد (الرابطة المحترفة الأولى)، وبعد موافقة نادي الزاوية (ما بين الرابطات)".

وقد "تقدم الشباب بهذا الطلب من أجل السماح للاعبيه بالاسترجاع كما ينبغي بعد المباراة التي يخوضونها اليوم الجمعة أمام الأهلي المصري بملعب 5 جويلية في الجولة الرابعة من رابطة أبطال إفريقيا"، تضيف الفاف

وفي حال تأهله إلى دور الـ 16 من كأس الجزائر، فإن شباب بلوزداد سيلاقي مولودية الجزائر الذي تأهل يوم الإثنين الماضي على حساب النجم الرياضي لبن عكنون (3-0).