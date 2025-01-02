شباب بلوزداد يثأر من الأهلي

نجح نادي شباب بلوزداد لكرة القدم، سهرة اليوم الجمعة، بملعب 5 جويلية بالجزائر العاصمة، في هزم الأهلي المصري بهدف دون ردّ، برسم الجولة الرابعة لكأس رابطة أبطال إفريقيا 2025.

وحقّق الشباب الأهم عبر نوفل خاسف بهدف الفوز في الدقيقة (90 + 1) مستغلاً سيطرة لافتة في المرحلة الثانية.

كما حقق الفوز الثاني في المجموعة الثالثة ليرفع رصيده إلى 6 نقاط، في المركز الثاني بقيادة مدربه عبد القادر عمراني، خلف المتصدر الأهلي المصري (7 نقاط) والثالث أورلندو بيراتس (5 نقاط).

وبدأت المباراة بمحاولات من جانب الفريقين للاستحواذ على وسط الملعب، كما تحسن أداء الشباب هجوميا بكرة طولية سريعة ضاعت بسبب التسلل كما سنحت محاولة أخرى أبعدها دفاع الأهلي مع كرة مشتركة بين كوكا وأيمن محيوص.

وسجل الشباب هدفا ألغاه الحكم الصومالي عمر أرتان بسبب التسلل مع نشاط هجومي مكثف للاعبي بلوزداد..ولجأ الأهلي إلى الكرات الطولية وأبعد دفاع بلوزداد كرة عرضية للفريق المصري.

كما ضاعت محاولة خطيرة للشباب بضربة رأس علت العارضة ثم تسديدة قوية من بلوزداد علت العارضة ليخرج الشوط الأول بالتعادل السلبي للفريقين.

بدأ الشوط الثاني بمحاولات مكثفة من جانب الشباب لاقتناص هدف التقدم، وأبعد حارس الاهلي محاولة من ركلة ركنية وأهدر مايو ضربة رأس ثم انطلاقة من مزيان الجناح الأيمن ولكن دفاع الأهلي أنقذ الخطورة.

وجه رؤوف بلغيث تسديدة بعيدة بجوار القائم ثم ضاعت محاولة من أيمن محيوص ثم انطلاقة من نواف خاسف وعرضية أبعدها دفاع الأهلي الذي تمكن من إبعاد فرصة صنعها اللاعب حسين بن عيادة.

أشرك بلوزداد لاعبه المخضرم إسلام سليماني على حساب أيمن محيوص في خط الهجوم ووجه وسام أبو علي تسديدة قوية أبعدها الدفاع بعد تمريرة رائعة من الشحات، وأضاع مايو فرصة قريبة لصالح الشباب بتسديدة علت العارضة.

واحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع.. واقتنص شباب بلوزداد هدف التقدم من تسديدة ردها الحارس المصري وسجلها نوفل خاسف في المرمى في الدقيقة 90+1 ليهز شباك الأهلي.

ويتعيّن على الشباب الجريح حفظ ماء الوجه في خامس مشاركة قارية تواليا ضمن دور المجموعات.