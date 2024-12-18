طوارئ في إثيوبيا

أعلنت إثيوبيا، أمس الجمعة، حالة الطوارئ بعد ثوران بركان في منطقة "عفار"، بسبب النشاط الزلزالي المتزايد بالبلاد.

وقالت صحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية، نقلا عن مكتب جيولوجي حكومي، إنّ "منطقة عفار شهدت الجمعة، ثورانا لافتا للبركان المذكور". ومنذ أواخر سبتمبر 2024، وفق الصحيفة، "سجلت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أكثر من 67 زلزالا في المنطقة، تركزت في المقام الأول في منطقة فانتالي، وهي جزء من وادي الصدع الرئيسي في إثيوبيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن "سكان بعض المناطق البعيدة، مثل العاصمة أديس أبابا، شعروا بالهزات".

ووفقا لجامعة سامارا، "فإن زلزالا وقع في السادس أكتوبر 2024، تسبّب في أضرار هيكلية للمنازل وشقوق أرضية، واشتدت حدة النشاط الزلزالي في أواخر ديسمبر، وبلغ ذروته بزلزال وصلت شدّته الخمس درجات، بالقرب من أواش فنتالي، في التاسع والعشرين ديسمبر الأخير، وهو إحدى الهزات السبع التي تمّ تسجيلها في ذلك اليوم"، تضيف الصحيفة.