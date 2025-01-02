"بريد الجزائر" يحذر..

حذّر "بريد الجزائر"، اليوم السبت، زبائنه من الروابط والصفحات المشبوهة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما تلك التي تدَّعي القيام بمسابقات وعروض مغرية.
وجاء في بيان "بريد الجزائر": "مع بداية السنة الجديدة، بريد الجزائر يدعو زبائنه الكرام إلى عدم النقر على الروابط والصفحات المشبوهة عبر منصات التواصل الاجتماعي، لاسيما تلك التي تدَّعي القيام بمسابقات وعروض وهمية مغرية تنتحل صفة المؤسسة".
ونشرت مؤسسة "بريد الجزائر" روابط صفحاتها الرسمية، على منصات التواصل الاجتماعي كما يلي:
فايسبوك:https://www.facebook.com/algerieposteofficiel
انستغرام: https://www.instagram.com/algerie_poste/
ليكند ان:https://www.linkedin.com/company/algerieposte/
X :https://twitter.com/postedz
تيك توك: https://www.tiktok.com/@algerie.poste?_t=8qqEJ6kEqNq&_r=1
يوتوب:
https://youtube.com/channel/UCZubjROY1tbvANdCcehe4NQ
التطبيقات الرسمية:
بريدي موب:
https://play.google.com/store/apps/details…
Eccp : https://play.google.com/store/apps/details?id=dz.poste.eccp