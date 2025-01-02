"الحمراوة" يتجنبون الكارثة واتحاد الحراش يحسم القمة

حسم اتحاد الحراش، اليوم السبت، القمة العاصمية التي جمعته بالجار نصر حسين داي في إطار الدور الـ 32 من منافسة كأس الجمهورية.

ولم يخيب "السمسم" الجمهور الغفير الذي اكتظت به مدرجات ملعب الفاتح نوفمبر في المحمدية وافتتح صاحب الخبرة هشام العقبي باب التسجيل مبكرا (الدقيقة الـ 6) بعد تنفيذ مخالفة بطريقة رائعة، قبل أن يتألق الحارس المخضرم فوزي شاوشي ويفوت على الزوار فرصة العودة إثر صده ركلة جزاء ما أبقى النتيجة على حالها عند نهاية الشوط الأول.

وسير أصحاب الأرض الشوط الثاني بذكاء محافظين على الهدف الوحيد حتى إعلان الحكم صافرة النهاية بتأهل أصحاب اللونين الأصفر والأسود الذين سيكونون على موعد مع مقابلة قوية في الدور المقبل عندما يتنقلون إلى ولاية تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل على ملعب حسين آيت أحمد.

ويقدم النادي الحراشي أحد أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة حيث ينافس على ورقة الصعود إلى "قسم الأضواء" وأنهى مرحلة الذهاب في الوصافة برصيد 30 نقطة وبفارق 5 نقاط عن متصدر الرابطة الثانية (وسط-شرق)، مستقبل الرويسات.

ولم تشهد بقية نتائج المقابلات التي أجريت اليوم السبت مفاجآت تذكر حيث تأهلت الفرق المرشحة رغم أنها بعضها وجد صعوبة كبيرة في اقتطاع التأشيرة المؤدية إلى الدور الـ 16.

ونجا أحد المختصين من المنافسة، مولودية وهران، من "الفخ" واحتاج إلى الوقت الإضافي من أجل تجاوز المضيف، اتحاد بشار الجديد، بنتيجة 3-2، وهو نفس الأمر لنجم مقرة على حساب مستقبل الرويسات.

النتائج:

السبت 4 جانفي 2025:

رائد القبة (ر2) - غالي معسكر (ر2) 2-0

نجم مقرة (ر1) - مستقبل الرويسات (ر2) 1-0 (بعد الأشواط الاضافية)

اتحاد سيدي سعيد تلمسان (ما بين الجهات) - اتحاد سطيف (ما بين الجهات) 1-3

اتحاد بشار الجديد (ر2) - مولودية وهران (ر1) 2-3 (بعد الأشواط الاضافية)

اتحاد الحراش (ر2) - نصر حسين داي (ر2) 1-0

اتحاد النزلة (ما بين الجهات) - نجم القليعة (ر2) 0-1 (بعد الأشواط الاضافية)

اتحاد الشاوية (ر2) - وداد مستغانم (ر2) 1-0

نصر الفجوج (ما بين الجهات) - مولودية البيض (ر1) 0-1

مستقبل شباب أرزيو (جهوي أول) - نادي مولودية الشهداء (جهوي أول) 2-1 (بعد الأشواط الاضافية)

شبيبة بجاية (ما بين الجهات) - اتحاد حاسي الرمل (ما بين الجهات) 2-1

نادي سيدي عبد المومن (ما بين الجهات) - أمل العلمة (ما بين الجهات) 0-2

مولودية بريكة (ما بين الجهات) - شبيبة جيجل (ر2) 1-2

مباريات متبقية:

الإثنين 6 جانفي 2025:

ملعب بومزراق (الشلف): شباب سنجاس (الجهوي الثاني) - نادي بارادو (ر1)

ملعب العالية (بسكرة): اتحاد بسكرة (ر1) - شباب المشرية (ر2)

الثلاثاء 7 جانفي 2025:

ملعب 5 جويلية (الجزائر): شباب بلوزداد (ر1 / حامل اللقب) - شباب الزاوية (ما بين الجهات)

الخميس 16 جانفي 2025:

ملعب 5 جويلية (الجزائر): اتحاد الجزائر (ر1) - أولمبي مقران (ر2)

السبت 25 جانفي 2025:

ملعب الاتحاد المغاربي (بجاية): أولمبيك أقبو (ر1) - شباب قسنطينة (ر1)

مباريات جرت من قبل:

نجم بن عكنون (ر2) - مولودية الجزائر (ر1) 0 - 3

شبيبة الساورة (ر1) - اتحاد خنشلة (ر1) 2-1 (بعد الوقت الإضافي)

اتحاد بلعباس (ما بين الجهات) - شبيبة عزازقة (ما بين الجهات) 2-1

شباب تموشنت (ر2) - شباب باتنة (ر2) 3-1(بعد الأشواط الاضافية)

نجم بوعقال (ما بين الجهات) - شباب بني تامو (ما بين الجهات) 0-1

اتحاد البليدة (ما بين الجهات) - اتحاد سدراتة (ما بين الجهات) 0-1 (بعد الأشواط الاضافية)

ترجي قالمة (ما بين الجهات) - شبيبة القبائل (ر1) 0-2

ترجي مستغانم (ر1) - وداد تسمسيلت (ما بين الجهات) 1-1 (تأهل ترجي مستغانم بعد ركلات الترجيح 5-4)

شبيبة تيارت (ر2) - نادي ثنية العابد (الجهوي الثاني) 4-0

اتحاد الكرمة (ما بين الجهات) - جمعية الشلف (ر1) 2-1

اتحاد عنابة (ر2) - شباب عين الياقوت (ما بين الجهات) 2-1 (بعد الأشواط الاضافية)

مولودية بجاية (ما بين الجهات) - جمعية الخروب (ر2) 2-1

شباب حي الجبل (ما بين الجهات) - أولمبي وادي الفضة (ما بين الجهات) 1-0 (بعد الأشواط الاضافية)

نادي تقرت (ما بين الجهات) - رائد بوقاعة (ما بين الجهات) 2-0

مولودية العلمة (ما بين الجهات) - وفاق سطيف ( ر1) 0-2.