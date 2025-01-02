كأس الجزائر: اتحاد الحراش يحسم القمة العاصمية

حسم اتحاد الحراش، اليوم السبت، القمة العاصمية التي جمعته بالجار نصر حسين داي في إطار الدور الـ 32 من منافسة كأس الجمهورية.

ولم يخيب "السمسم" الجمهور الغفير الذي اكتظت به مدرجات ملعب الفاتح نوفمبر في المحمدية وافتتح صاحب الخبرة هشام العقبي باب التسجيل مبكرا (الدقيقة الـ 6) بعد تنفيذ مخالفة بطريقة رائعة، قبل أن يتألق الحارس المخضرم فوزي شاوشي ويفوت على الزوار فرصة العودة إثر صده ركلة جزاء ما أبقى النتيجة على حالها عند نهاية الشوط الأول.

وسير أصحاب الأرض الشوط الثاني بذكاء محافظين على الهدف الوحيد حتى إعلان الحكم صافرة النهاية بتأهل أصحاب اللونين الأصفر والأسود الذين سيكونون على موعد مع مقابلة قوية في الدور المقبل عندما يتنقلون إلى ولاية تيزي وزو لمواجهة شبيبة القبائل على ملعب حسين آيت أحمد.

ويقدم النادي الحراشي أحد أفضل مواسمه في السنوات الأخيرة حيث ينافس على ورقة الصعود إلى "قسم الأضواء" وأنهى مرحلة الذهاب في الوصافة برصيد 30 نقطة وبفارق 5 نقاط عن متصدر الرابطة الثانية (وسط-شرق)، مستقبل الرويسات.