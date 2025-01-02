حجز كمية معتبرة من الكوكايين في سكيكدة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن سكيكدة من تفكيك مجموعة إجرامية من ضمن عناصرها امرأة تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات حيث ضبط بحوزتهم 2 كيلوغرام و307 غرامات من الكوكايين.

ووفق بيان ذات الهيئة الأمنية، فإن "محققي المصلحة تمكنوا من اكتشاف نشاط الشبكة الممتد عبر عدة ولايات من الوطن وتحديد هوية أفرادها وتوقيف أربعة منهم كما بينت التحريات أن المشبه فيه الرئيسي محل عدة أوامر بالقبض صادرة عن جهات قضائية".

وإضافة إلى الكمية المعتبرة من الكوكايين، مكنت العملية -حسب نفس البيان- من حجز مبلغ 2 مليار سنتيم وحافلة و5 مركبات وعملة أجنبية ورخص سياقة مزورة ومصوغات من المعدن الأصفر.

وتم تقديم المشبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص لدى القطب الجزائي بقسنطينة.