يانغ أفريكانز يضغط على مولودية الجزائر

فاز فريق يانغ أفريكانز التنزاني على ضيفه تي بي مازيمبي الكونغولي بنتيجة (3-1)، اليوم السبت بدار السلام، لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى، من منافسة رابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وكان مازيمبي السباق إلى افتتاح باب التهديف عن طريق لاعبه آليون فاتي في الدقيقة (16) عن طريق ضربة جزاء، غير أن يانغ أفريكانز قلب الموازين لفائدته عبر سيمنت مزيزي (33 و60) وستيفان عزيز كي(56).

وعلى ضوء هذه النتيجة، يلتحق النادي التنزاني بمولودية الجزائر في المركز الثاني بـ 4 نقاط لكل منهما، بينما يبقى تي بي مازيمبي في ذيل الترتيب بنقطتين فقط، ويرهن حظوظه بشكل كبير في التأهل.

وتضع هذه النتيجة ممثل كرة القدم الجزائرية تحت الضغط عندما يحل ضيفا على الهلال السوداني، متصدر الترتيب (9ن)، سهرة غد الأحد بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، وسيكون زملاء نعيجي مطالبين بتحقيق نتيجة إيجابية خاصة أنهم على موعد مع تنقل محفوف بالمخاطر إلى تنزانيا في الجولة الأخيرة.