"القسام" تنشر رسالة لمجندة صهيونية (فيديو)

بثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم السبت، تسجيلا جديدا لمجندة صهيونية أسيرة في قطاع غزة.

وخلال شريط الفيديو الذي نشرته قناة "الجزيرة، عبرت الأسيرة عن معاناتها ووجهت انتقادات لاذعة للحكومة الصهيونية، متهمة إياها بالتقصير في السعي لتحرير الأسرى، كما وصفت الظروف الصعبة التي تعيشها.

وقالت الأسيرة ليري ألباج (19 عاما): "أنا أسيرة في غزة منذ أكثر من 450 يوما.. كل حياتي ما زالت أمامي، لكنها توقفت هنا".

وتابعت "اليوم بداية عام جديد، وكل العالم يحتفل، لكننا نبدأ عاما جديدا مظلما مليئا بالوحدة.. نحن لسنا على سلم أولويات حكومتنا ولا جيشنا، وحتى العالم بدأ ينسانا ولا يهتم بمعاناتنا".

ووجهت رسالة مؤثرة إلى عائلتها قائلة: "أمي، أبي، روني، شاي، جاي، نير.. أحبكم جدا ومشتاقة لكم كثيرا".

وتحدثت ألباج عن زميلتها التي أصيبت بجروح خطيرة بسبب العمليات العسكرية الأخيرة، قائلة: "نحن نعيش كابوسا مرعبا، بقاؤنا على قيد الحياة مرتبط بانسحاب الجيش وعدم وصوله إلينا".

ووجهت سؤالا لحكومة بلادها: "إذا كان أحباؤكم هم الذين في الأسر، هل كانت الحرب ستستمر حتى الآن؟ هل تريدون قتلنا؟".

وظهر في التسجيل مشهد للأسيرة وهي تضع وجهها على يديها باكية، وتوجه رسالة مباشرة إلى وزير الدفاع يسرائيل كاتس قائلة: "أنت تعرف أبي. انظر في عينيه، وقل له إنه وأمي لن يعانقا ابنتهما مجددا.. لن تكون لديك الشجاعة لذلك".