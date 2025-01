"Al-Qassam" publie un enregistrement vidéo d'une soldate sioniste

Les Brigades Al-Qassam, la branche militaire du mouvement de résistance islamique (Hamas), ont diffusé ce samedi un nouvel enregistrement vidéo d'une soldate de l’armée sioniste captive dans la bande de Gaza.

Dans la vidéo, diffusée par la chaîne Al-Jazeera, la captive exprime sa souffrance et adresse des critiques sévères au gouvernement de l’état hébreux, l’accusant de négligence dans ses efforts pour libérer les prisonniers. Elle décrit également les conditions difficiles qu’elle endure.

Liri Albag (19 ans), la soldate captive, déclare : "Je suis prisonnière à Gaza depuis plus de 450 jours... Toute ma vie est encore devant moi, mais elle s'est arrêtée ici."



"Aujourd'hui, un nouveau départ pour l'année, et le monde entier fête cela, mais nous commençons une nouvelle année sombre, remplie de solitude... Nous ne sommes pas une priorité pour notre gouvernement ni pour notre armée, et même le monde commence à nous oublier et à ne plus se soucier de notre souffrance", poursuit-elle.

Elle adresse un message poignant à sa famille, disant : "Maman, papa, Roni, Shai, Jay, Nir... je vous aime beaucoup et vous me manquez énormément."

Albag parle aussi de sa camarade blessée gravement lors des récentes opérations militaires, affirmant : "Nous vivons un cauchemar terrifiant, notre survie dépend du retrait de l'armée et de ne pas nous atteindre".

Elle pose une question au gouvernement hébreu : "Si vos proches étaient ceux qui étaient capturés, est-ce que la guerre durerait encore ? Voulez-vous nous tuer ?"

Dans l'enregistrement, la captive est vue en train de pleurer, posant son visage sur ses mains, avant de s’adresser directement au ministre de la Défense de l’entité sioniste, Israël Katz, en lui disant : "Tu connais mon père. Regarde-le dans les yeux et dis-lui qu'il ne pourra plus jamais serrer sa fille dans ses bras... Tu n'auras pas le courage de le faire."