تحييد 51 إرهابيا خلال سنة

تمكنت وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، عبر عدة عمليات نفذتها خلال سنة 2024، من تحييد 51 إرهابيا وتوقيف 457 عنصر دعم مع استرجاع كميات معتبرة من الأسلحة والقنبال والذخيرة، حسب ما أفادت به اليوم السبت حصيلة عملياتية للجيش الوطني الشعبي.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق الجهود المتواصلة المبذولة لمكافحة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة بكل أشكالها، نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال سنة 2024، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني، بغرض التصدي لكافة محاولات المساس بأمن واستقرار بلادنا والذود عن سيادتها".

ففي إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت القوات المسلحة من "تحييد 51 إرهابيا وتوقيف 457 عنصر دعم وكشف وتدمير 10 مخابئ كانت تستعمل من قبل الجماعات الإرهابية مع استرجاع 97 قطعة سلاح ناري و48 قنبلة من مختلف الأصناف، بالإضافة إلى كميات من الذخيرة من مختلف العيارات".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة "ضاعفت مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي جهودها الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا، حيث تم توقيف 2621 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 36 طنا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب وحجز 631 كلغ من مادة الكوكايين و25 مليون قرص مهلوس".

كما شملت هذه العمليات المنظمة والمنسقة "توقيف 13722 شخص وحجز 681 سلاح ناري و1624 مركبة، كما تم ضبط 5090 مطرقة ضغط و8204 مولد كهربائي و220جهاز كشف عن المعادن ومليوني لتر من الوقود و193 طن من مادة التبغ، بالإضافة إلى 4322 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني".

من جهة أخرى، "أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 29587 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني".