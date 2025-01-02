مخدرات: توقيف 5 أشخاص بالوادي

تمكن أفراد الدرك الوطني بالوادي، في عملتين منفصلتين، من توقيف 5 أشخاص وحجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية، وذلك في إطار التصدي للشبكات الإجرامية المنظمة ومجابهة أفعالها غير القانونية، حسب ما أفاد به اليوم السبت بيان لمصالح هذه الهيئة الأمنية.

وأوضح نفس المصدر أنه على إثر "معلومات واردة لأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمقرن مفادها قيام أحد الأشخاص بتهريب كمية من المؤثرات العقلية على متن سيارة سياحية نحو إحدى الولايات الشرقية، تم على الفور وضع خطة محكمة وتوقيف السيارة التي عثر بداخلها على 14922 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين مخبأة بإحكام تحت أفرشة المقاعد الأمامية أسفرت هذه العملية عن توقيف ثلاثة أشخاص".

أما العملية الثانية فقد تمت إثر ورود "معلومات مفادها حيازة شخصين ينشطان في إطار جماعة إجرامية منظمة لكمية معتبرة من المخدرات الصلبة، حيث تم وضع خطة محكمة مكنت من تحديد مكان تواجد الشخصين ومداهمته ليتم توقيفهما مع حجز كمية من المخدرات الصلبة من نوع إكستازي"، وأسفرت العملية عن توقيف شخصين وحجز 3900 قرص اكستازي".

وقد تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا، وفقا لذات البيان.