حزب الله: صبرنا قد ينفذ

خرج الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، عن صمته وتحدث عن انتهاكات جيش الاحتلال الصهيوني لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأوضح نعيم قاسم خلال كلمة في ذكرى اغتيال قائد "فيلق القدس" السابق في الحرس الثوري الإيراني: قاسم سليماني، اليوم السبت: "قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تقاوم وكيف تقاوم وأسلوب المقاومة ‏والسلاح الذي تستخدمه، لا أحد يتصور أنه كلما حصل حادث على المقاومة ‏أن تتصدى، وأن ترد، المقاومة هي من تضع قواعدها".

وقال ذات المتحدث "لا يوجد ‏جدول زمني يحدد أداء المقاومة، لا بالاتفاق ولا بعد انتهاء مهلة الستين يوما في الاتفاق، لقد قلنا بأننا ‏نعطي فرصة لمنع الخروقات الإسرائيلية وتطبيق الاتفاق وأننا سنصبر، لا يعني هذا أننا سنصبر لمدة 60 ‏يوما ولا يعني هذا أننا سنصبر أقل أو أكثر من 60 يوما".

وأوضح أن صبرنا "مرتبط بقرارنا حول التوقيت المناسب ‏الذي نُواجه فيه العدوان الإسرائيلي والخروقات الإسرائيلية، قد ينفذ صبرنا قبل 60 يوما وقد يستمر، هذا ‏أمر تقرره القيادة، قيادة المقاومة هي التي تقرر متى تصبر ومتى تبادر ومتى ترد".

وعن الاتفاق شدد قاسم على أنه "يعني حصرا جنوب نهر الليطاني وهو يلزم إسرائيل بالانسحاب، والدولة الآن، ونحن منها، ‏هي مسؤولة عن أن تُتابع مع الرعاة لتكف يد إسرائيل ويُطبّق الاتفاق".