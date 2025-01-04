شركة السكك الحديدية.. عراقيل التسيير على مكتب الوزير

طالب وزير النقل، السعيد سعيود، مسيري الشركة الوطنية للنقل عبر السكك الحديدية، بإعداد تقرير مفصل عن الوضعية الراهنة للشركة، والعراقيل التي تحول دون أداء مهامها على أكمل وجه.

وجاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي، عقده الوزير، مساء أمس السبت، مع المدير العام للشركة وعدد من إطاراتها، في إطار سلسلة لقاءات يقوم بها الوافد الجديد على القطاع مع مختلف الفاعلين فيه، حسب ما أفاد به بيان لذات الوزارة.

هذا، واستمع سعيود "لشروحات قدمها مسيرو الشركة حول وضعيتها ومهامها، ومختلف إمكانياتها المادية والبشرية، ونظم تسييرها، وكذا خطوط نقل المسافرين والبضائع المستغلة عبر ربوع الوطن، والعراقيل التي تعترض تسييرها".

وبخصوص التقرير الذي طالب بإعداده، أوصى سعيود بأن يتضمن الأخير، جملة الحلول والمقترحات من أجل تطوير الشركة، واعدا مسيّريها باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للنهوض بها.