حجز قرابة مليوني طن من السلع في 2024

تمكنت مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، من حجز قرابة مليوني طن من السلع خلال سنة 2024.

وحسبما ورد في حصيلة للوزارة الوصية، أمس السبت، فإن عدد العمليات المنجزة في إطار نشاطات الرقابة الاقتصادية وقمع الغش، خلال سنة 2024، بلغ 2.458.517 تدخل، سمح بمعاينة 210.188 مخالفة، وتحرير 201.191 محضر رسمي للمتابعة القضائية، وحجز 1,94 مليون طن من السلع، تفوق قيمتها 3,5 ملايير دج.

كما تم، تبعا للمخالفات المسجلة، اقتراح الغلق الإداري لـ12.879 محلا تجاريا، حسب نفس الحصيلة التي أظهرت أيضا تسجيل رقم أعمال مخفي قدر بـ52,90 مليار دج.

وبخصوص العمليات على مستوى الحدود، فقد بلغ عدد الحمولات التي قام أعوان الرقابة بتفتيشها 61.399 حمولة، تم على إثرها رفض دخول 972 حمولة، تقدر كميتها بـ27,42 مليون طن بقيمة 40,83 مليار دج.

وفيما يتعلق بمراقبة النوعية، أظهرت الحصيلة ذاتها قيام المصالح المختصة بـ14.621 اقتطاع لعينات قصد إجراء التحاليل.

أما في إطار محاربة المضاربة غير المشروعة، فقد تم، خلال سنة 2024، إجراء 159.421 تدخلا، أسفر عن تسجيل 38 جنحة، وتحرير 38 محضرا رسميا للمتابعة القضائية، مع حجز سلع بكمية تقدر بـ169 طن، بقيمة 36,33 مليون دج.