غزة.. استشهاد صحفي كل 24 ساعة

قالت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، في بيان لها اليوم الأحد، إن الاحتلال الصهيوني قتل 10 صحافيين فلسطينيين، خلال شهر ديسمبر الماضي، في مواصلة منهجيته باستهداف الصحافيين الفلسطينيين.

واستشهد الكاتب والصحافي محمد حجازي في قصف للجيش الصهيوني على شمال قطاع غزة، بحسب ما أعلنت مصادر طبية فلسطينية، صباح اليوم الأحد، وهو ما يرفع عدد الصحافيين الشهداء منذ بداية الحرب على غزة إلى 203.

ويوم الجمعة، استشهد المصور الصحافي عمر الديراوي، الذي يعمل في وكالة "السلطة الرابعة"، في قصف استهدف منزل عائلته وسط قطاع غزة.

وأوضح مركز حماية الصحافيين الفلسطينيين أن "الكيان الصهيوني يفتتح العام الجديد بقتل صحافي كل 24 ساعة في قطاع غزة".

ونوه المركز بأن "فشل المجتمع الدولي في حماية الصحافيين يضعف من مصداقيته، ويقوض جهوده في تعزيز حقوق الإنسان والجهود الدولية الرامية إلى دعم هذه المبادئ".

ولفت مركز حماية الصحافيين الفلسطينيين إلى أن هذه الجرائم "تأتي في ظل صمت دولي مريب ودعم أمريكي مطلق لحكومة الاحتلال الصهيوني، مما يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين الفلسطينيين، بمن في ذلك الصحفيون".



