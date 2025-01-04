كوريا الجنوبية: الرئيس يون أمام المحكمة الدستورية قريبا

قال أحد الممثلين القانونيين للرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، اليوم الأحد، إن الرئيس يون يخطط للمثول بنفسه في إحدى جلسات المرافعات بمحاكمة عزله والإدلاء بأقواله.

ونقلت وكالة الأنباء "يونهاب" عن المحامي، يون غاب غيون، قوله إن "المحكمة الدستورية حددت، في وقت سابق، جدول مواعيد جلسات المرافعات الخمس، وأن الرئيس يون سيمثل أمام إحدى الجلسات في الموعد المناسب له وسيدلي بأقواله".

ومن المحتمل أن يمثل يون بنفسه في أولى جلسات المرافعة التي ستعقد في يوم 14 جانفي.

وقالت المحكمة في وقت سابق، إنها أبلغت المدعى عليه -الرئيس يون - بالمواعيد المحددة لجلسات المرافعة الخمس، التي تنطلق في 14 من جانفي وتمتد إلى 4 فيفري.

وبموجب قانون المحكمة الدستورية، يتعيّن على يون حضور الجلسة الأولى، وفي حالة امتناعه عن الحضور، تحدّد المحكمة موعدا للجلسة التالية، ويمكنها المضي قدما في إجراءاتها إذا لم يحضر الجلسة الثانية.

وقال فريق دفاع يون إن هذا الأخير سيكشف بالتفصيل عن كواليس إعلان الأحكام العرفية في يوم 3 ديسمبر، ومبرراته في محاكمة عزله. وإذا مثل الرئيس يون في الجلسة، فسيصبح أوّل رئيس يحضر جلسة بمحاكمة عزل، إذ لم يمثل الرئيسان الأسبقان روه مو هيون، وبارك كون هيه، في جلسات محاكمة عزلهما.