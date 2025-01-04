فاجعة في البيض



لقي 3 أطفال ووالدتهم، اليوم الأحد، مصرعهم متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون بولاية البيض، حسب بيان لمصالح الحماية المدنية.

وجاء في بيان الحماية المدنية: "تدخلت مصالحنا على الساعة الثامنة و10 دقائق، إثر حادث تسمم بغاز أحادي أكسيد الكربون، المنبعث من سخان الماء، بالمكان المسمى حي الشهداء الستة، ببلدية ودائرة الرڤاصة".

وأضاف البيان: "خلف الحادث وفاة 4 أشخاص (3 أطفال تتراوح أعمارهم بين 4 و9 سنوات) والأم البالغة من العمر 29 سنة، تم نقلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى المحلي".

وتزايدت في الفترة الأخيرة، تزامنا مع تراجع درجات الحرارة في العديد من مناطق البلاد، حالات التسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون.



