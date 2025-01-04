أهم 10 تعديلات في القانون الأساسي لـ"الفاف"

حملت مسودة القانون الأساسي الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم، والذي سيتم التصويت عليه خلال الجمعية العامة الاستثنائية لـ"الفاف"، ليوم 11 جانفي المقبل، عددا من التعديلات الهامة، يمكن تلخيصها في 10 نقاط كالتالي:

1 - حتى تكون مرشحا لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يجب أن تكون عضوا (حالي أو سابق) في المكتب الفدرالي، وهي نقطة ستثير حتما الكثير من الجدل، كونها ستقصي آليا عددا من الشخصيات التي كانت تطمح في دخول الانتخابات المقبلة.

2 - تحدد عهدة الرئيس وأعضاء المكتب الفدرالي بـ3 عهدات (متتابعة أو منفصلة)، ويتم اعتماد ذلك بعد المصادقة على القانون الأساسي الجديد (العهدة الحالية لا تحتسب).

3 - اشتراط المستوى الجامعي للرئيس وأعضاء المكتب الفدرالي.

4 - إدماج جمعية المدربين وجمعية اللاعبين والحكام (غير موجودة حاليا) كأعضاء في تركيبة الجمعية العامة لـ"الفاف" (ممثل واحد لكل جمعية)، سابقا كان يتم الاعتماد على لاعبين دوليين (اثنين) وودادية اللاعبين القدامى.

5 - أعضاء الجمعية العامة هم أشخاص معنويون، ما يعني سقوط العضوية عن رؤساء "الفاف" السابقين، مع إمكانية الإبقاء عليهم كأعضاء شرف دون حق التدخل أو التصويت.

6 - اللجان المستقلة، وهي لجنة الانتخابات ولجنة الطعون الانتخابية، وهي لجنة التدقيق الداخلي والمطابقة (لجنة جديدة)، ولجنة الانضباط والأخلاقيات، ويتم انتخاب أعضائها من قبل الجمعية العامة لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، فيما تبقى اللجان الدائمة، مثل لجنة الكرة النسوية ولجنة كأس الجزائر وغيرهما، تعين من طرف المكتب الفدرالي.

7 - اللجنة الفدرالية للتحكيم، ستكون مشكّلة، من الرئيس إلى الأعضاء، من حكام دوليين سابقين (الفيفا تشترط أن يكون الرئيس والنائبان فقط).

8 - دمج لجنة الانضباط ولجنة الأخلاقيات لتصبحا لجنة الانضباط والأخلاقيات.

9 - إمكانية كتابة المستندات والنصوص الرسمية باللغة الإنجليزية.

10 - ما لا يقل عن 3 سيدات من بين 4 أعضاء في لجنة كرة القدم النسائية.