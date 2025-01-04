وفاق سطيف يتوجه لطرد أحد لاعبيه

قررت إدارة وفاق سطيف إحالة المهاجم الشاب يوسف تقي الدين عويسي، اليوم الأحد، على المجلس التأديبي، بعد التصرف السلبي الذي بدر منه في غرف تغيير الملابس لملعب العلمة، عندما لم يتقبل عدم إشراكه في المباراة الأخيرة للدور الـ32 من منافسة كأس الجزائر، أمام المضيّف مولودية العلمة، التي انتهت بفوز الوفاق بثنائية نظيفة.

وحسب مصدر موثوق أكد لـ"الخبر"، أن إدارة وفاق سطيف تتجه لاتخاذ قرار طرد اللاعب عويسي نهائيا من الفريق، بعد أن تجاوز الأخير كل حدود الاحترام لمدربه رضا بن دريس وقراراته داخل الفريق، وأمام مرأى زملائه اللاعبين وأعضاء الطاقم الفني في غرف تغيير الملابس.