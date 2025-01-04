إقالة جديدة

أنهت إدارة أولمبيك أقبو، حسب ما كشفه مصدر موثوق لـ "الخبر"، تعاقدها مع المدرب منير زغدود، بعد شهر فقط عن تعيينه على رأس العارضة الفنية للفريق الأول لكرة القدم.

ولم يعمّر زغدود في هذا المنصب سوى شهر واحد، إذ كان قد عيّن في 3 ديسمبر الماضي، خلفا للتونسي معز بوعكاز.

ولم تتضح بعد الأسباب التي تقف وراء هذا القرار، والذي سبقه إعلان إدارة الفريق عن فسخ عقد اللاعبين ريان آيت مولود وخليل دحامني، مقابل تعاقدها مع لاعب الوسط الهجومي القادم من ترجي مستغانم، توفيق عدادي.

وأشار مصدر عليم بأن المدرب السابق لنجم مقرة، اليامين بوغرارة هو المرشح الأقوى ليكون المدرب "الثالث" لأقبو خلال أول موسم له في بطولة المحترف الأول.