عطاف في زيارة رسمية إلى جمهورية إفريقيا الوسطى

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، مساء اليوم، بالعاصمة بانغي، في إطار زيارة رسمية بصفته مبعوثًا خاصًا لرئيس الجمهورية.

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، تهدف هذه الزيارة إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وجمهورية إفريقيا الوسطى، وإضفاء ديناميكية جديدة على التعاون المشترك بين البلدين. كما تشمل الزيارة التشاور والتنسيق حول أبرز التحديات التي تواجه القارة الإفريقية وسبل معالجتها، وذلك تحضيرًا للاستحقاقات القارية المقبلة.

ومن المتوقع أن يستقبل وزير الدولة من قبل رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، فوستان آرشانج تواديرا، حيث سيقوم بتسليمه رسالة خطية من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

كما سيعقد الوزير أحمد عطاف جلسة عمل مع وزيرة خارجية جمهورية إفريقيا الوسطى، السيدة سيلفي بايبو تيمون، لمناقشة سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.