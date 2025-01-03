بلعريبي يسدي تعليمات وأوامر صارمة بشأن التجهيزات العمومية

باشر وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، (الجزائر العاصمة) سلسلة لقاءات تقييمية لسنة 2024 وتسطير خطة عمل 2025 وهذا لغرض تنفيذ البرنامج المسطر وفق ما هو منصوص عليه في قانون المالية لسنة 2025، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وأوضح البيان الذي نشر في حساب وزارة السكن الرسمي، بـ "فيسبوك" أن "اجتماع اليوم خصه الوزير للمديرية العامة للتجهيزات العمومية والذي عرض بخصوصها المدير العام للتجهيزات العمومية، عبد الكريم بن شادي، عرضا مفصلا تضمن ما تم إنجازه في سنة 2024 وما تم تسليمه في الدخول المدرسي الفارط، سبتمبر 2024".

وحسب ذات المصدر، فقد تم الانطلاق في 583 تجهيزا عموميا من أصل 830، أي بنسبة تقدر بـ 70 بالمائة في سنة 2024 كما تم تسليم 158 تجهيزا عموميا ممركزا في الدخول المدرسي سبتمبر 2024".

وبعد استماعه وتمعنه في الأرقام، أمر الوزير "بضرورة الانطلاق في إنجاز ما تبقى من البرنامج لسنة 2024 والمقدر بـ 247 تجهيزا عموميا وهذا قبل الثلاثي الأول من سنة 2025".

كما أمر "بدفع مستحقات كل الخدمات المنجزة قبل بداية الأشغال وكذا مستحقات جميع مكاتب الدراسات قبل نهاية الشهر الجاري"، يضيف المصدر.

وبالنسبة للولايات التي عرفت تأخرا في الانطلاق، أمر بلعريبي "بإيفاد لجان تفتيش للوقوف على أسباب التأخر في الجزائر، البليدة، تيسمسيلت، باتنة، تيزي وزو، وهران، بومرداس، قسنطينة، ورقلة، معسكر، عين الدفلى، جانت، أدرار، أم البواقي، تبسة، تلمسان، سيدي بلعباس، البيض، إليزي، سوق أهراس، تيبازة، ميلة، غليزان، برج باجي مختار وإن قزام".

أما بخصوص مخطط عمل 2025، أكد البيان، أن "مديرية التجهيزات العمومية معنية بـ 224 مشروعا موزعا عبر 53 ولاية، 09 ولايات منها انتهت من الإجراءات الإدارية وستباشر عملية الإنجاز".

وأسدى الوزير بلعريبي "تعليمات بضرورة التنسيق مع الولاة قصد تسريع الدراسة والتأشير على مستوى اللجان الولائية للصفقات".