ضبط كمية من المخدرات الصلبة على الحدود بين تونس والجزائر

تمكنت فرقة شرطة الحدود البرية بأم الطبول بالتنسيق مع مفتشية أقسام الجمارك بالطارف، الأسبوع الماضي، من توقيف ثلاثة أشخاص أعمارهم بين (27 و42 سنة) ينحدرون من ولاية الطارف وولاية مجاورة، وضبط 1987 قرص مخدرات صلبة، 10 آلاف دينار تونسي مع حجز مركبة سياحية.

وجاءت العملية، وفق بيان لذات المصالح، صدر اليوم الأحد، على "إثر توقيف مركبة سياحية كانت بصدد الدخول إلى التراب الوطني على مستوى المركز الحدودي البري بأم الطبول بالطارف، بعد تفتيشها تم ضبط كمية المخدرات الصلبة (اكستازي)، مخبأة بإحكام داخل تجاويف المركبة المحجوزة".

وأفضت التحريات المعمقة التي باشرها محققو فرقة البحث والتدخل " BRI" بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الطارف، تحت إشراف النيابة المختصة إقليميا، إلى كشف المخطط الإجرامي المتمثل في نقل وتهريب المخدرات الصلبة بطريقة غير مشروعة، قصد إدخالها إلى التراب الوطني وتسليمها، يضف البيان.

وأشار المصدر، أن المشتبه فيهم تم تقديمهم "أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة القالة عن قضية تهريب، حيازة ونقل المخدرات الصلبة (اكستازي) بطريقة غير مشروعة لغرض البيع والمتاجرة باستعمال وسيلة نقل".