Le ministre des AE français évoque la crise avec l'Algérie

Plus de cinq mois après le retrait de l'ambassadeur d'Algérie à Paris, les relations entre les deux pays demeurent rompues. C'est ce qu'a confirmé, ce dimanche, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, lors de son intervention sur la radio "RTL".

Interrogé sur l'évolution de la crise avec l'Algérie, le ministre a déclaré : " Nous souhaitons entretenir les meilleures relations avec l'Algérie, [...] mais ce n'est pas le cas aujourd'hui", selon un rapport de l'entretien diffusé par "TF1 Info".

Barrot a précisé que la France reste attachée à la "feuille de route définie en 2022", en référence à la visite du président Emmanuel Macron en Algérie en août 2022, qui avait abouti à un accord pour le lancement d'une "partenariat renouvelé" entre les deux pays, visant à renforcer la coopération économique et les échanges humains. La visite avait aussi ouvert la voie à la création d'une commission conjointe pour discuter des différends mémoriels et chercher une solution.

Barrot a évoqué la question de l'incarcération de l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, soulignant : "comme le président de la République, très préoccupé par le fait que la demande de libération adressée par Boualem Sansal et ses avocats a été rejetée".

Le 11 décembre dernier, la chambre d'accusation de la Cour d'Alger avait rejeté la demande de libération provisoire de l'écrivain, qui est poursuivi pour "atteinte à l'unité nationale".

Il s'agit de la deuxième fois que le ministre français des Affaires étrangères évoque ce dossier. Le 27 novembre dernier, il avait déclaré à une chaîne de télévision française que l'incarcération de l'écrivain était "inacceptable".