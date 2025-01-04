تغييرات هامة على المستويين الإداري والتنظيمي للوفاق

أعلنت إدارة وفاق سطيف، اليوم الأحد، عن جملة من التغييرات على المستويين الإداري والتنظيمي، لإدارة شركة "بلاك إيقلس نادي وفاق سطيف"، حسب ما أورده بيان للشركة الرياضية، فرع مجمع سونلغاز.

ووفق البيان، "تم تعيين الحكم الدولي السابق كوسة مسعود، رئيسا شرفيا لنادي الوفاق خلفا لماتام عبد الله، فيما تقتصر مهام الناطق الرسمي للفريق على الشخص الرئيس المدير العام للشركة، قبايلي نبيل".

كما تم تعيين المستشار الرياضي والمكون الفيدرالي و"الكاف" صادي نصر الدين، ضمن منصب المستشار الرياضي للرئيس المدير العام للشركة، وتعيين اللاعب الدولي جابو عبد المومن كمنسق عام للفريق مع إلغاء منصب المناجير العام الرياضي من الهيكل التنظيمي.

وتم تعيين المسير الرياضي السابق، عيشوش جمال، كعضو مجلس إدارة الشركة، مع تكليفه برئاسة لجنة الأخلاقيات للنادي ومتابعة ملفات إدارية للشركة. في حين تم تعيين الدولي السابق رضا ماتام، كعضو مجلس إدارة الشركة مع تكليفه بمتابعة ملف التكوين، فيما سيتولى اللاعب الدولي السابق، رحماني عبد الرزاق، منصب مدير تقني رياضي لفئة الأكابر وفئتي أقل من 21 و19 سنة.

كما جددت إدارة الوفاق الثقة في الثنائي، بورحلي يسعد وعبد العالي ايريدير، بالنظر للنتائج المحققة مع الفئات الشبانية مع تكليفهم بالإشراف على فئات الإناث، كما تم تجديد الثقة أيضا في زرقان مليك ودلهوم مراد كمنتقين لنخبة الفريق.