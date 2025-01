Début des éliminatoires du concours algérien de mémorisation du Coran

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youssef Belmehdi, a supervisé ce soir le lancement des éliminatoires internationales pour la 20ème édition du Prix d'Algérie pour la mémorisation et la récitation du Saint Coran.

L'événement a eu lieu au siège du ministère, via la technologie de vidéoconférence à distance avec les représentations diplomatiques de l'Algérie dans les pays participants.

Suite à ces éliminatoires, seulement 20 candidats de différents pays seront retenus et invités en Algérie pour participer au concours international du Prix de l'Algérie pour la mémorisation et la récitation du Saint Coran, organisé sous le patronage du Président de la République Abdelmadjid Tebboune, à l'occasion de l'anniversaire d’al israa wal mi'raaj.

Les épreuves internationales du concours international du Prix d'Algérie pour la mémorisation et la récitation du Saint Coran seront supervisées par un jury international composé de quatre juges d'Algérie, d'un juge du Niger et d'un juge du Royaume d'Arabie Saoudite.