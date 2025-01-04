إيداع شخص متهم بالمشاركة في تنظيم إرهابي

تم إيداع شخص الحبس المؤقت بتهمة المشاركة في تنظيم إرهابي، ونشر أخبار كاذبة بين الجمهور، ما من شأنه المساس بالأمن العمومي وسلامة الوحدة الوطنية، حسب ما أورده بيان لنيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة، اليوم الأحد.

وأوضح بيان النيابة، أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة الرأي العام أنه بناء على معلومات وردت إلى المصلحة الإقليمية للتحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي، مفادها قيام شخص بنشر أخبار كاذبة ومغرضة بين الجمهور على صفحته بحسابه الخاص فايسبوك, وبعد إخطار نيابة الجمهورية المذكورة بالوقائع، أمرت ذات المصالح بفتح تحقيق ابتدائي أسفرت نتائجه عن توقيف المدعو (ب . ع و)".

وأفاد المصدر ذاته، أنه و"بعد استغلال الهاتف النقال لهذا الأخير تبين قيامه بعدة اتصالات ومراسلات مع بعض الإرهابيين المتواجدين خارج التراب الوطني".

وأشارت النياابة، إلى أنه "بتاريخ اليوم، 5 جانفي 2025، تم تقديم المعني أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراقة، أين تمت متابعته بموجب طلب افتتاحي لإجراء تحقيق لارتكابه جناية المشاركة في تنظيم إرهابي مع معرفة غرضه ونشاطه،

وجنحة نشر أخبار كاذبة بين الجمهور، من شأنه المساس بالأمن العمومي والنظام العام وجنحة المساس بسلامة الوحدة الوطنية"، حيث أنه و"بعد سماع المعني من طرف قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعه رهن الحبس المؤقت".