Un individu accusé de participation à une organisation terroriste placé en détention provisoire

Un individu a été placé en détention provisoire pour participation à une organisation terroriste et diffusion de fausses informations parmi le public, susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique et à l'intégrité nationale, a indiqué, dimanche, un communiqué du Parquet de la République près le tribunal de Chéraga.

"Conformément aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale, le Parquet de la République près le tribunal de Chéraga informe l'opinion publique qu'à la suite d'informations parvenues au service territorial des enquêtes judiciaires relevant de la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI), selon lesquelles un individu publiait sur sa page Facebook de fausses informations tendancieuses parmi le public, et après saisine du Parquet de la République de ces faits, les mêmes services ont ordonné l'ouverture d'une enquête préliminaire qui a conduit à l'arrestation de l'individu répondant aux initiales (B.A.W)", a précisé la même source.

"Après exploitation du téléphone portable de l'individu en question, il a été établi qu'il avait effectué plusieurs communications et échanges avec certains terroristes se trouvant en dehors du territoire national", a ajouté la même source.

"En date de ce jour, 5 janvier 2025, l'intéressé a été présenté devant le Parquet de la République près le tribunal de Chéraga où il a été poursuivi sur la base d'une demande introductive d'enquête pour crime de participation à une organisation terroriste en ayant connaissance de ses objectifs et de ses activités, ainsi que pour le délit de diffusion de fausses informations parmi le public, susceptibles de porter atteinte à la sécurité et à l'ordre publics et à l'intégrité nationale", selon la même source.

Après avoir entendu l'intéressé, le juge d'instruction a ordonné son placement en détention provisoire", conclut le communiqué.