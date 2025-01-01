“حماس” تحذر من تسارع مخططات تهويد القدس

حذر القيادي في حركة حماس، ماجد أبو قطيش، من خطورة الحرب الصامتة التي يشنها الاحتلال وأذرعه الاستيطانية على مدينة القدس المحتلة أهلها.



وقال أبو قطيش، في تصريح للمركز الفلسطيني للإعلام، إن ما أظهرته الاحصائيات لما تعرضت له القدس خلال العام الماضي، تؤكد أن المدينة تشهد حربا مستعرة تستهدف الوجود الفلسطيني والمقدسات الإسلامية في القدس.



وأوضح أن ما يجري من عدوان إسرائيلي على القدس، لا يقل خطورته عن الحرب التي تستخدم فيها الطائرات والمدافع، فعمليات الهدم متصاعدة في المدينة إلى جانب سياسة التهجير والإبعاد والتهويد.



وشدد أبو قطيش على ضرورة استنهاض الهمم من كل أبناء الشعب الفلسطيني لمواجهة مخططات الاحتلال والجماعات الاستيطانية بحق المسجد الأقصى والمدينة المقدسة.



وأكد أن حماية القدس والأقصى مسؤولية دينية ووطنية وأخلاقية، وواجبة على كل أبناء الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الخطرة التي تعصف بالقضية الفلسطينية.



تجدر الإشارة إلى أن عام 2024م حمل عددا كبيرا من الأحداث والانتهاكات على مدينة القدس المحتلة وأهلها، شملت استشهاد عدد من المقدسيين بينهم 9 أطفال برصاص قوات الاحتلال وهدم منازلهم وانتهاكات واسعة من الجماعات الاستيطانية.*