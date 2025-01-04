كأس الكنفيدرالية: شباب قسنطينة يستعيد الصدارة

فاز ممثل الكرة الجزائرية، فريق شباب قسنطينة، على حساب الضيف نادي برافوس دو ماكيس الأنغولي بنتيجة (4-0)، سهرة الأحد بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى لمنافسة كأس الكنفيدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسجل رباعية الشباب كل من ميلود ربيعي في الدقيقة (41) برأسية محكمة، والنايجيري أوموييلي في (45+1 د) إثر خطأ فادح من حارس مرمى الزوار، وعبد النور بلحوسيني في (86 د)، ودادي مواقي في (89 د).

وبهذا الفوز، يستعيد "السياسي" صدارة الترتيب المجموعة الأولى بنفس عدد النقاط مع سيمبا التنزاني (9 نقاط لكل منهما) لكن متفوقا عليه بفارق الأهداف، فيما يأتي النادي الأنغولي في الصف الثالث بـ6 نقاط، أما الصفاقسي التونسي فيتذيل الترتيب دون رصيد.

وضمن المجموعة نفسها، عاد سيمبا التنزاني بفوز ثمين خارج القواعد على حساب النادي الصفاقسي التونسي بنتيجة 0-1 مساء اليوم الأحد بتونس.

وسجل الهدف الوحيد في اللقاء اللاعب جون أهووا في الدقيقة الـ 34 من عمر الشوط الأول.

من جهته، عاد ممثل الجزائر الآخر في هذه المنافسة، فريق اتحاد الجزائر، بتعادل أمام مضيفه آسيك ميموزا بنتيجة (1-1) مساء الأحد، بملعب -فيليكس هوفويت بوانيي- بالعاصمة أبيدجان، لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة.

وكان أصحاب الضيافة السباقون إلى افتتاح باب التهديف عبر ساليفو دياراسوبا في (31 د)، قبل أن يعدل الاتحاد الكفة بفضل بن معزوز في (71 د).

وعن المجموعة الثالثة أيضا، فاز نادي جاراف السنغالي أمام ضيفه نادي أورابا يونايتد البوتسواني (1-0)، بهدف من اللاعب ألمامي فال (90+8 د).

وعلى ضوء هذه النتائج، يواصل اتحاد الجزائر تصدر المجموعة الثالثة ب 8 نقاط، متبوعا بآساك ميموزا (5ن) وجاراف السنغالي في المركز الثالث بنفس عدد النقاط، فيما يتذيل أورابا يونايتد البوتسواني الترتيب بنقطتين.

ومعلوم أن صاحبي المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة في نهاية مرحلة المجموعات يتأهلان إلى الدور ربع النهائي.