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سعيود يكشف جديد النقل الجوي

6 جانفي 2025 ()

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أكد وزير النقل، السعيد سعيود، اليوم الإثنين، أن سنة 2025 "ستشهد نقلة نوعية في مجال النقل الجوي"، حسب ما أفادت به مصادر إعلامية.

وأفاد الوزير، خلال زيارة ميدانية قادته اليوم الإثنين إلى ولاية جيجل، للوقوف على عدد من المشاريع والمنشآت القطاعية، بأن شركة الخطوط الجوية الجزائرية اقتنت 16 طائرة جديدة لتدعيم أسطولها، ستستقبلها بداية من شهر سبتمبر المقبل.

وأوضح سعيود بالقول: "توجد 12 طائرة من مختلف الأحجام خارج الخدمة، وهو ما خلق مشكلا في التنقل من وإلى الجزائر"، مؤكدا أن الوقت قد حان لإحداث نقلة في مجال النقل الجوي.

وبهبوطه في مطار فرحات عباس بجيجل، أكد الوزير أن توسعة هذا الأخير أضحت أمرا ضروريا لاستقبال الطائرات الكبيرة، مضيفا أن أشغال التوسعة هذه ستتم قريبا.

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