الإطاحة بشبكة تتاجر بالمؤثرات العقلية بالمسيلة

تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمسيلة، في نشاط عملياتي مشترك مع الفرقة متعددة المهام للجمارك بالمسيلة، التابعة لمفتشية أقسام الجمارك لبرج بوعريريج، من الإطاحة بشبكة إجرامية وطنية مختصة في نقل وشحن والاتجار بالمؤثرات العقلية، حسب ما أفاد به بيان صدر، اليوم الإثنين، عن المجموعة الإقليمية للدرك الوطني لولاية المسيلة.

وأوضح البيان ذاته، أن القضية التي عالجتها مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني، مكنت من تحديد هوية عناصر الشبكة المقدر عددهم بـ14 شخصا، وتم توقيف 4 منهم، من بينهم امرأتان، وحجز 10605 كبسولة من المؤثرات العقلية.

وحسب البيان، فبالإضافة إلى حجز الكمية المذكورة من الأقراص المهلوسة، التي وجدت مخبأة بإحكام داخل تجاويف سيارة سياحية، تم حجز مبلغ مالي قدره 200 ألف دينار.