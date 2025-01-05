بن ناصر على موعد مع التتويج

تتوجه الأنظار، سهرة اليوم الإثنين (الساعة 20:00 بتوقيت الجزائر) إلى مدينة الرياض السعودية، بمناسبة "داربي" الغضب بين نادي ميلان وأنتر ميلان، في نهائي كأس "السوبر" الإيطالي.

وتأهل ميلان إلى المباراة النهائية بعد فوز مثير أمام جوفنتوس (2-1)، فيما جاء تأهل أنتر ميلان، عقب الفوز في مباراة نصف النهائي على نادي أتلانتا (2-0).

وسجل بن ناصر حضوره المميز في مباراة نصف النهائي أمام جوفنتوس، سواء فوق الميدان أو حتى بعد نهاية المباراة، عندما تم تداول مقاطع فيديو لاجتماعه بزملائه وحديثه إليهم، بضرورة نسيان هذا الفوز للاسترجاع جيدا تحضيرا للمباراة النهائية، من أجل تحقيق اللقب.

ووجب التذكير، أن بن ناصر عاد مؤخرا فقط للمنافسة، بعد أكثر من 3 أشهر من الغياب، نتيجة الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني.

ونشر بن ناصر، صبيحة اليوم، صورة له على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، أرفقها بعبارة: "أكثر من مجرد داربي"، في إشارة لأهمية المباراة وتطلعه للفوز، وبالمناسبة تحقيق ثاني ألقابه مع "الروسوني"، بعد لقب البطولة الذي تحقق سنة 2022.