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أول عملية تصدير لمنتجات زراعية نحو كندا وأوروبا (صور)

6 جانفي 2025 ()

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أعلنت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، اليوم الإثنين، عن إطلاق أول عملية تصدير لمنتجات زراعية نحو كندا وعدد من الدول الأوروبية.

وجاءت عملية التصدير، حسب بيان الوزارة، في إطار الاتفاقية بين الخطوط الجوية الجزائرية للشحن ووزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، والتي "تقضي بتطبيق تخفيض بنسبة 50 بالمائة في النقل الجوي".

وحسب الوزارة، فإن التخفيض "يخص المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين الجزائريين الذين يريدون تصدير منتجاتهم وسلعهم إلى الدول الأوروبية".

وأشارت الوزارة إلى أن "قرار التصدير للمواد الغذائية من شأنه تعزيز تواجد المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية".

 

 

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