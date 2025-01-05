الكشف عن الزيادات في أجور مديري المؤسسات التربوية

راسلت وزارة التربية مديري المؤسسات التربوية للمراحل التعليمية الثلاث، في رسالة ثانية، تضمنت أهم المكاسب التي تضمنها القانون الأساسي، والزيادات الناتجة عن النظام التعويضي، إذ استفاد هذا السلك من تصنيف جديد، سمح برفع أجور منتسبيه الشهرية.

أفرجت وزارة التربية عن مضمون القانون الأساسي والنظام التعويضي، الخاصين بمديري المؤسسات التربوية للمراحل التعليمية الثلاث، تماما مثلما فعلت مع الأساتذة، فقد راسلتهم عن طريق الفضاء المخصص لهم، عبر الأرضية الرقمية، في انتظار باقي أسلاك القطاع.

وبخصوص المكاسب التي جاء بها مشروع النظام التعويضي، كشفت وزارة التربية عن جدول مرفق بالزيادات الشهرية الصافية، الناجمة عن القانون الأساسي الجديد، الخاص بأسلاك التربية، وكذا النظام التعويضي، محسوبا على أساس الدرجة 06 في الرتبة.

وبناء على ذلك، فإن مدير المدرسة الابتدائية، في الصنف 14، الذي يتقاضى حاليا 85211 دينار، سيستفيد من تصنيف جديد في الصنف 15، براتب جديد يعادل 98749 دينار، أي بزيادة 13538 دينار.

أما مدير متوسطة، الموجود في الصنف 15، وبراتب 89705 دينار، فاستفاد من الصنف 16، بأجر شهري جديد يقدر بـ103937 دينار، بزيادة 14232 دينار.

وفي نفس الإطار، يسمح القانون الجديد لمدير ثانوية، الموجود في الصنف 16، ويتقاضى حاليا راتب 94367 دينار، بالإدماج في الصنف 17، ليصبح أجره الشهري، 109319 دينار، وبزيادة 14952 دينار.