أولى خطوات مشروع عصرنة العاصمة

أشرف والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، أمس الأحد، على تنصيب لجنتين لمتابعة تجسيد مشاريع المخططين الأصفر والأزرق.

وأفاد بيان الولاية عبر حسابها على "الفايسبوك"، بأن "اللجنتين المختلطتين مكلفتان بمتابعة تجسيد مشاريع كل من المخطط الأصفر (المتعلق بالنقل والتنقلات بالعاصمة)، والأزرق (المتعلق بعصرنة الواجهة البحرية من عين البنيان إلى تامنفوست)، المندرجين ضمن النظرة الاستراتيجية لتطوير وعصرنة العاصمة، التي تشرّف الوالي بعرضها أمام رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مؤخرا".

وأضاف البيان، أنه "سيتم بعد تنصيب اللجنتين، مباشرة عملهما من خلال عقد اجتماعات دورية، وخرجات ميدانية لدراسة ومتابعة سير المشاريع المندرجة ضمن المخططين".



