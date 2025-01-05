الشلف: توقيف شبكة تسرق الكوابل النحاسية

أطاحت شرطة الأمن الحضري الأول بالشطية، لأمن ولاية الشلف، بشبكة إجرامية تتكون من ستة أشخاص مختصة في سرقة الكوابل النحاسية الخاصة بالأنترنت.

وحسب بيان مصالح الأمن، الصادر اليوم الإثنين، فقد تم استرجاع كوابل بطول إجمالي قارب 387 مترا، وأيضا مركبة تجارية كانت تستعمل في نقل، وبيع المسروقات، معدات ووسائل تستعمل في النشاط الإجرامي.

وقد أنجز ضد المشتبه بهم ملف إجراءات جزائية، قدموا بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الشلف، لمتابعتهم عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لسرقة الكوابل المقترنة بتوافر ظروف الليل والتعدد، واستحضار مركبة.