لجنة كأس الجزائر تتراجع

تراجعت لجنة كأس الجزائر عن قرارها المثير للجدل، والخاص ببرمجة مباراة الدور السادس عشر، التي ستجمع رائد القبة وشبيبة الساورة.

وأعلنت اللجنة التي يرأسها عضو المكتب الفدرالي، احسن تومبوكتو، في بيان نشره الموقع الرسمي لـ"الفاف"، اليوم الإثنين، أن المباراة التي كانت قررت في وقت سابق تأجيلها إلى تاريخ 18 جانفي 2025، قد تم تقديمها إلى 14 من هذا الشهر، بداية من الساعة 14:00 بملعب بن حداد بالقبة.

وكانت لجنة مسابقة كأس الجزائر قد أعلنت، في وقت سابق، عن تأجيل موعد المباراة من 11 إلى 18 جانفي الجاري، بحجة وجود مشكل النقل بالنسبة للفريق المضيّف.

سريعا، ردت إدارة الرائد، عبر بيان شجب واستنكار، نشر أمس الأحد، عبر حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت من خلاله رفضها القاطع للقرار ووصفته بالمجحف وغير المبرر.

لاحقا، أطلق الناطق الرسمي للفريق، كريم براهم شاوش، تصريحات نارية، أكد من خلالها أن الغرض من تأجيل المباراة إلى 18 جانفي، كان الهدف منه التأثير على الفريق المقبل على مواجهة حاسمة في بطولة القسم الثاني هواة (مجموعة وسط - غرب) أمام نصر حسين داي (مقررة بتاريخ 23 جانفي)، متهما، ولو بشكل غير مباشر، رئيس اللجنة المسيرة المؤقتة ونائب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، أمين مسلوق، بالوقوف وراء القرار، خدمة لفريقه، نجم بن عكنون، الذي يتنافس، كما هو معلوم، مع الرائد، على ورقة الصعود إلى بطولة المحترف الأول.