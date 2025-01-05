كأس الجزائر: نادي بارادو يلتحق بركب المتأهلين

اقتطع نادي بارادو، اليوم الإثنين، بطاقة التأهل إلى الدور السادس عشر من منافسة كأس الجمهورية بعد تغلبه على نادي شباب سنجاس بنتيجة ثلاثة أهدف مقابل هدف على ملعب محمد بومزراق.

وفاجأ النادي المضيف الناشط في القسم الجهوي الثاني أشبال المدرب بلال دزيري بهدف التقدم في الدقيقة الـ 14 عن طريق هشام حوريبة، قبل أن ينهار أمام قوة المنافس الذي يحتل وصافة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى ويتلقى ثلاثية تداول على تسجيلها آيت عبد السلام في مناسبتين وزمليه ياسين طه.

وسيواجه نادي بارادو في الدور السادس عشر المقرر يوم الأحد 12 جانفي، شباب حي الجبل (ما بين الجهات).

وعقب إجراء 28 مقابلة من الدور الـ 32 تمكن 28 ناديا من التأهل للدور الـ 16، موزعين كما يلي : 9 أندية (رابطة المحترفة الأولى)، 8 أندية (رابطة الثانية هواة)، 10 أندية (ما بين الجهات)، نادي واحد من الجهوي أول، في انتظار التعرف على المتأهلين الأربعة المتبقين من المواجهات الأخيرة.