نادي بارادو واتحاد بسكرة يلتحقان بركب المتأهلين

اقتطع نادي بارادو، اليوم الإثنين، بطاقة التأهل إلى الدور السادس عشر من منافسة كأس الجمهورية بعد تغلبه على نادي شباب سنجاس بنتيجة ثلاثة أهدف مقابل هدف على ملعب محمد بومزراق.

وفاجأ النادي المضيف الناشط في القسم الجهوي الثاني أشبال المدرب بلال دزيري بهدف التقدم في الدقيقة الـ 14 عن طريق هشام حوريبة، قبل أن ينهار أمام قوة المنافس الذي يحتل وصافة ترتيب الرابطة المحترفة الأولى ويتلقى ثلاثية تداول على تسجيلها آيت عبد السلام في مناسبتين وزمليه ياسين طه.

وسيواجه نادي بارادو في الدور السادس عشر المقرر يوم الأحد 12 جانفي، شباب حي الجبل (ما بين الجهات).

من جهته، افتك فريق اتحاد بسكرة تأشيرة التأهل إلى الدور السادس عشر من كأس الجزائر لكرة القدم، عقب فوزه على شباب المشرية بنتيجة (1-0) اليوم الإثنين بملعب العالية ببسكرة، وسجل اللاعب محمد سعيد بورحلة هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الـ 90.

ويتنقل اتحاد بسكرة، السبت المقبل، إلى القليعة لمواجهة النجم المحلي الناشط في بطولة الرابطة الثانية هواة، والذي تأهل من جهته على حساب اتحاد النزلة (1-0) بعد الوقت الإضافي.

وعقب إجراء 29 مقابلة من الدور الـ 32 تمكن 29 ناديا من التأهل للدور الـ 16، موزعين كما يلي : 10 أندية (رابطة المحترفة الأولى)، 8 أندية (رابطة الثانية هواة)، 10 أندية (ما بين الجهات)، نادي واحد من الجهوي أول، في انتظار التعرف على المتأهلين الثلاثة المتبقين من المواجهات الأخيرة.