خط بشار-غارا جبيلات: تسليم أول مقطع في فيفري

عاين وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، اليوم الإثنين، مدى تقدم الأشغال في مشروع خط السكة الحديدية المنجمي الغربي الرابط بين بشار -تندوف-غارا جبيلات، في مقطعه الأول الرابط بين بشار-عبادلة-حماقير على مسافة 200 كلم.

وحسب بيان الوزارة، فقد عبر رخروخ عن "ارتياحه من الوتيرة المتسارعة لتقدم الأشغال، مما سيمكن من تسليم هذا المقطع قبل الآجال المحددة وأكد أهمية حشد جميع الإمكانيات والوسائل لمؤسسات الإنجاز من أجل تسريع وتيرة الأشغال لاستكمال هذا المقطع لاسيما الشطر الأول منه الممتد من بشار إلى عبادلة على مسافة 98 كلم وتسليمه قبل نهاية شهر فيفري من السنة الجارية".

كما تفقد الوزير خلال الزيارة مشروع إنجاز محطة السكة الحديدية لعبادلة والتي "ستساهم في تطوير حركة النقل بالسكك الحديدية عبر جزء كبير من جنوب غرب البلاد، حيث أسدى تعليمات تقضي بضرورة احترام الآجال التعاقدية للإنجاز وتسليم المحطة للاستغلال قبل نهاية شهر فيفري القادم".

ويتم إنجاز هذا المشروع الضخم للسكة الحديدية بشار-تندوف-غارا جبيلات، من أجل تثمين خام الحديد بمنجم غارا جبيلات الذي ينقسم إلى ثلاثة مقاطع كبيرة، وهي بشار-حماقير (200 كلم) وتندوف-أم العسل (175 كلم) وحماقير-أم العسل-تندوف-غارا جبيلات (575 كلم) وعلى مسار يصل إلى 950 كلم.

وحسب الوزير تم في السنوات الأخيرة ربط 6 ولايات بالشبكة الوطنية للسكة الحديدية، ما سمح برفع طول الشبكة إلى 4800 كلم، وهي مرشحة لتبلغ 6500 كلم عند استلام البرنامج الجاري إنجازه، مع هدف بلوغ ولايات الجنوب الغربي لاسيما تندوف، بني عباس، ورقلة، البيض وصولا إلى الجنوب الكبير وبلوغ 15000 كلم آفاق 2030.